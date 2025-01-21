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David Beckham: Türk futbolunun büyük hayranıyım

Inter Miami kulübünün sahibi İngiliz eski futbolcu David Beckham, Türk futboluna olan hayranlığını dile getirdi.

Haber Merkezi
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David Beckham: Türk futbolunun büyük hayranıyım
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MLS'te mücadele eden Inter Miami kulübünün sahibi David Beckham, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na (WEF) katıldı.

İngiliz eski futbolcu, Cnbc-e'nin sorusunu yanıtlarken, Türk futboluna olan hayranlığını dile getirdi.

İngiliz yıldız, söz konusu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Türkiye'de bir penaltı kaçırdım, yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynadığım zamanlarda epey zorlanmıştım.

Futbolcu olmamın sebebi politikadan uzak durmam. Ben bir politikacı ya da bilim insanı değilim. Politikadan her türlü uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey futbolun inanılmaz gücü. Oyunun ve Premier Lig'in ekonomisinin gücü, dünyadaki gücü... Futbol dünyada en çok sevilen spor."

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