  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sabancıların torununu denize atmıştı: Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten talep edildi
Takip Et

Sabancıların torununu denize atmıştı: Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten talep edildi

Eski sevgilisi Şevval Şahin ile yemek yiyen Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte denize atan ve öldürmeye teşebbüsten 34 yıla kadar hapsi istenen Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten talep edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sabancıların torununu denize atmıştı: Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten talep edildi
Takip Et

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren ve eski sevgilisinin yemek yediği Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran ve 24 Haziran 2021'de Üsküdar'da bir restoranda yaşanan olayın ardından 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılanmasına 30 Kasım 2021 günü başlandı.

Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen ve hakkında yakalama kararı bulunan Aral yine duruşmaya katılmadı.

Kırmızı bülten talebi

Sabah'ın haberine göre; davanın 13. celsesinde mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaşadığı bilinen Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilemediğini belirtti. Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı bu durum üzerine sanığın kasten duruşmaya katılmadığını belirterek, "Sanık hakaret tehdit, özel hayata ilişkin suçları işlemiştir. Müvekkilin canına kast etmiştir. Kırmızı bülten talebimiz vardır. Hakkında kırmızı bülten kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında çıkartılan yakalama kararının aynen devamı ile infazının beklenmesine karar verilmesini talep etti.

Konut kredisinde oranlar güncellendi! 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?Konut kredisinde oranlar güncellendi! 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 21 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 21 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Erken emeklilik mümkün mü? Hangi şartlarda borçlanma imkanı doğar? İşte detaylar...Erken emeklilik mümkün mü? Hangi şartlarda borçlanma imkanı doğar? İşte detaylar...Ekonomi
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam talep etti: 'Yem fiyatlarına yetişemiyoruz'Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam talep etti: 'Yem fiyatlarına yetişemiyoruz'Ekonomi

 

Gündem
Kartalkaya'da otel yangınında can pazarı: Kurtulmak için çarşafla camdan böyle sarktılar (Video)
Otel yangınından kurtulmak için çarşafla camdan sarktılar
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam talep etti: 'Yem fiyatlarına yetişemiyoruz'
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam talep etti: 'Yem fiyatlarına yetişemiyoruz'
Kabine, yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar...
Kabine, yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar...
SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı (Video)
Can kaybı 10'a yükseldi, çok sayıda yaralı var
CHP Genel Sekreteri Böke EKONOMİ'ye konuştu: Bu yapıyla belirsizliği yönetmek mümkün değil
Bu yapıyla belirsizliği yönetmek mümkün değil
Levent Özçelik canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu nasıl?
Levent Özçelik gözyaşlarına hakim olamadı: Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu nasıl?