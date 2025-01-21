Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam talep etti: 'Yem fiyatlarına yetişemiyoruz'

Ülkemizde hayvan sayısı ve süt üretimi artıyor. Üretici ise bu artışın devamı için desteklerin güncellenmesini istiyor. Ulusal Süt Konseyi (USK), son bir yılda süt fiyatını üç defa artırdı. Fiyat konsey tarafından Ocak 2024’te 13,50 TL, Mayıs 2024’te 14,65 TL, Ocak 2025’te ise 17,15 TL olarak açıklandı.

Süt fiyatının açıklanmasının ardından sütün perakende satış fiyatı da arttı. Market markalı ürünlerde 1 litre sütün fiyatı 30-34 lira seviyesindeyken, markalı sütlerde 45-50 liraya kadar yükseldi. Buna rağmen üretici yeni bir zam talebinde bulunarak fiyatın en az 23,52 lira olması gerektiğine dair görüş bildirdi. Öte yandan toplanan süt miktarı, geçtiğimiz kasım ayında yüzde 10,6 artışla 896 bin 257 tona çıktı.

İki ayda 4 defa zam geldi

Üretici, süt fiyatında artış beklentisini dile getirirken, gerekçesini ise ‘enerji ve yem fiyatları’ olarak ifade ediyor. Sektör temsilcileri, özellikle yem fiyatlarına son iki ayda dört kere zam geldiğini ifade ederken “Belli firmalar kartel oluşturmuş durumda. 2022 yılında beş yem şirketine 159 milyon TL ceza kesilmişti. Firmalar aynı oyunu yine sahneye koydu. Fiyatlar bilinçli olarak artırılıyor. Gelen zamlarla birlikte süt yemi (19) fiyatı 537 liradan 567 liraya çıktı. Süt yemi (20) fiyatı ise 560 liradan 587,5 liraya, süt yemi (21) ise 592 liradan 620 liraya çıktı. 50 kiloluk besi yemi fiyatı ise 502 liradan 518 liraya yükselmiş durumda. Öte yandan samanın tonu 3 bin liraya kadar yükseldi” diyerek durumun özetini çıkarıyorlar.

"Devlet destekliyor o gidip araba alıyor"

Trükiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ülkemizde üreticinin işine yatırım yapmadığını, devletin verdiği krediyi başka harcamalara yönlendirdiğini söyleyen Eşref Şekerci “Devlet tabii ki yol gösterici olacak, doğru ama üretici de planını yapacak. Bugün üreticiye yüzde 50 sübvansiyonlu üretim kredisi veriliyor. Sen o krediyle araba alırsan, bugünkü durumdan şikâyet hakkın kalmıyor” ifadesini kullandı.

"Üreticimiz hesabını uzun vadeli yapmıyor"

Saman hasadı döneminde çiftçi, elindeki saman stoklarını enerji şirketlerine ucuza sattı. O gün 2 bin lira olan samanın tonu bugün 3 bin lirayı buldu ve üstelik piyasada ürün kalmadığı için fiyatın daha da artmasından endişe ediliyor. Üretici ise “Hasat döneminde yeterli saman almayan üretici kışın maliyet artışına katlanmak zorunda kalıyor” diyerek durumu özetledi.

Tarım ve hayvancılık sektörü uzmanlarından Eşref Şekerci, saman fiyatlarında artış olacağının altı ay öncesinden belli olduğunu belirtti ve “Maalesef üreticimiz hesabını uzun vadeli yapmıyor, günlük planla yürüyor. Girdi maliyetleri artıyor evet. Herkes aynı durumu yaşıyor. Bu nedenle stratejik hareket edilmeli. Sen zamanında samanı 1.500 liraya alıp saklamazsan, şimdi 3 bin lira versen de bulamazsın” dedi.