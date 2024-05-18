Federasyondan 'tasarruf tedbirleri' açıklaması: 15 branş iptal edildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, hükümet tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri hakkında duyuru yaptı.

Kurumların tasarruf tedbirlerine uyması konusunda talep geldiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitelerimizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından yeterli bütçe olmadığı için birçok spor faaliyetlerimize katılım sayıları oldukça düşmüştür. Diğer taraftan Ünilig olmayan faaliyetlerde Üniversitenizin yarışmalara katılımını kolaylaştırmak için devletimize ait kamu kurumlarında konaklama ve beslenme için üniversitelerimize imkan sunulmuştur. Ancak böyle olmasına rağmen federasyonumuzun doğal bir göreviymiş gibi üniversitelerin kendilerinin üstlenmeleri gereken sorumlulukları, Federasyonumuza olumsuz olarak yansıdığı görülmüştür.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu olarak federasyonumuzun görevi sporcularımızın yol, konaklama ve beslenme hizmetlerini karşılamak değil yarışmaları düzenlemek ve organize etmektir.

Diğer taraftan devletimizce tasarruf tedbirleri yayınlanmış olup, kurumların bunlara uyması istenmiştir.

Bu tasarruf tedbirleri federasyon bütçesinde de zorluklara neden olmuştur. Bu bağlamda;

Crosminton, Fetihspor Fest, Korfbol, Flag Futbol, Ragbi 7, Ragbi 13, Atletizm, Alanya Plaj Festivali, Plaj Hentbolu, Halter, Güreş, Yağlı Güreş, Boks, Wushu, Cimnastik.

Yukarda belirtilen branşlarımız iptal edilmiştir."