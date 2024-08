Fenerbahçe turu zora soktu: 2-1

Takip Et

İlk yarı

6. dakikada ceza sahası sol çaprazında Allan Saint-Maximin’in pasında Edin Dzeko gelişine vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

8. dakikada Gomes’in ceza yayı içinden yaptığı sert şutta kaleci Livakovic uzanarak topu çıkardı.

12. dakikada Tiago Santos sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği top kale önünde Oosterwolde’ye çarparak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağlar’ın kafayla uzaklaştırdığı topa Gomes gelişine vururken kaleci Livakovic soluna yatarak gole izin vermedi.

31. dakikada İsmail Yüksek’in presle kazandığı topu Dzeko’ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko’nun vuruşunda kaleci Chevalier açıyı kapatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

44. dakikada Gomes'in ortasında seken topu arka direkte önünde bulan David, göğsüyle kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten az farkla dışarı gitti.

İkinci yarı

47. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu kazanan Saint-Maximin, rakibini geçerek yaptığı vuruşunda kaleci Chevalier ayaklarıyla topu çeldi.

50. dakikada uzun topu kontrol eden Saint-Maximin, kaleci Chevalier’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top yeniden önünde kaldı. Savunmada rakiplerini geçerek dar açıdan kaleyi düşünen Maximin’in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

79. dakikada ceza yayı sağından İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

90+1. dakikada hızlı gelişen atakta Zhegrova, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta Çağlar’a da çarpan top filelere gitti. 2-1

Stat: Hainaut

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu

Lille: Lucas Chevalier, Thomas Meunier, Alexsandro Ribeiro, Bafode Diakite, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Andre, Angel Gomes, Tiago Santos (Osame Sahraoui dk. 86), Remy Cabella, Hakon Haraldsson (Edon Zhegrova dk. 71), Jonathan David (Mohamed Bayo dk. 71)

Yedekler: Vito Mannone, Lisandru Olmeta, Aissa Mandi, Ousmane Toure, Vincent Burlet, Ngal'ayel Mukau, Ethan Mbappe, Ugo Raghouber, Andrej Ilic

Teknik Direktör: Bruno Genesio

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic (Alexander Djiku dk. 85), Sebastian Szymanski, Dusan Tadic (Oğuz Aydın dk. 70), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 70), Edin Dzeko (Youssef En-Nesyri dk. 79)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Tiago Santos (dk. 12), Edon Zhegrova (dk. 90+1) (Lille), İrfan Can Kahveci (dk. 79) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Tiago Santos (Lille), Edin Dzeko, Jose Mourinho (Teknik Direktör), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)