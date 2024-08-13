  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek
Takip Et

Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fransız ekibi Lille’e elendi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille’i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı.

Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

90 dakikayı 3 forvetle tamamladı

Karşılaşmaya tek forvet Edin Edin Dzeko ile başlayan Teknik Direktör Jose Mourinho, 63. dakikada oyuna Mert Hakan Yandaş’ın yerine Youssef En-Nesyri’yi dahil etti. Ataklarından sonuç alamayan sarı-lacivertlilerde 85. dakikada Dusan Tadic’in yerine Cenk Tosun görev aldı. 90+1. dakikada Diakite’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe maçı da uzatmalara taşıdı.

Uzatma bölümünün başında ise Edin Dzeko - Bartuğ Elmaz değişikliği yapıldı.

Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildiSüper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildiSpor

 

Ferdi Kadıoğlu, Lille maçında forma giyemeyecekFerdi Kadıoğlu, Lille maçında forma giyemeyecekSpor

 

Spor
Beşiktaş, Cher Ndour'u açıkladı
Beşiktaş, Cher Ndour'u açıkladı
Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Ferdi Kadıoğlu, Lille maçında forma giyemeyecek
Ferdi Kadıoğlu, Lille maçında forma giyemeyecek
FENERBAHÇE LİLLE CANLI İZLE - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta ? Fenerbahçe muhtemel 11'i
FENERBAHÇE LİLLE CANLI İZLE - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta ? Fenerbahçe muhtemel 11'i
Nefesler tutuldu, Fenerbahçe bu akşam kader maçına çıkıyor? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Nefesler tutuldu, Fenerbahçe bu akşam kader maçına çıkıyor? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Alex de Souza, Fenerbahçe'den iki futbolcuyu istiyor
Alex de Souza, Fenerbahçe'den iki futbolcuyu istiyor