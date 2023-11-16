Galatasaray ile Tacirler Yatırım arasında sponsorluk anlaşması

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Tacirler Yatırım ile şort sponsorluğu anlaşması imzaladı.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Tacirler Yatırım Genel Müdürü Buğra Baban, Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen ve futbolcular katıldı.

Galatasaray'ın kadın futbolunda öncü olduğunu belirten Emir Aral, "Şu an 10. haftada ligde lider durumdayız. Son olarak da ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi yendik. Bu yüzden hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Burada kadın futboluna destek olmak demek aynı zamanda cinsiyet eşitliliği gibi kulübümüzün önem verdiği kavramları da desteklemek demek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın bu sezonki durumunu da değerlendiren Aral, "Geçen sezonki sistem değişti. Geçen seneyi ligde lider bitirmiştik ama play-off turunda elenmiştik. Erkekler ligindeki gibi bu sezonu birinci bitiren takım şampiyon olacak. Ben, bu sezon şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sakatlıklar, bize problem çıkartabiliyor. Bu yüzden gerekirse takıma takviye yapabiliriz." diye konuştu.

Kadın futbolunun gelişiminin önemli olduğunu vurgulayan Buğra Baban ise "Ülkemiz çoğu Avrupa ülkesinden önce kadınlara oy verme hakkını verdi. Bu yüzden kadınlara hak ettiği değeri çoğu ülkeden önce biz verdik. Kadına şiddeti de yenmenin en iyi yollarından biri kadınların başarılı bir şekilde temsil edilmesi. Bu anlamda kadın futbol takımımızın çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.