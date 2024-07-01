  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray, Michy Batshuayi transferini resmen duyurdu: Maliyeti açıklandı
Takip Et

Galatasaray, Michy Batshuayi transferini resmen duyurdu: Maliyeti açıklandı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray, Michy Batshuayi transferini resmen duyurdu: Maliyeti açıklandı
Takip Et

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvet ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

30 yaşındaki futbolcu için ödenecek ücretlerle ilgili açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir?Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir?Gündem

 

Lugano duyurdu: Fenerbahçe taraftarlarına bilet satılmayacakLugano duyurdu: Fenerbahçe taraftarlarına bilet satılmayacakSpor

 