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Galatasaray, Osimhen transferi için çözüm yolu arıyor: İşte masadaki formül...

Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için sponsor görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı golcünün bonservisine ilişkin düşündüğü ödeme planına dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Osimhen transferi için çözüm yolu arıyor: İşte masadaki formül...
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Ocak ayında Victor Osimhen'in bonservisini almayı hedefleyen Galatasaray, yıldız golcü için çıkan Fenerbahçe iddiaları sonrası elini çabuk tutmak istiyor.

Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, sponsorlarla görüşmelerine devam ediyor.

Bir yandan da Napoli ile temasını koparmayan Galatasaray, ocak ayında Osimhen'in bonservisini almak istemesi durumunda futbolcu için 66 milyon Euro bonservis ödemek zorunda.

Galatasaray'ın bu transfer için ödeme planını belirlediği iddia edildi.

Napoli'ye 25 milyon Euro ödeme...

Osimhen'i daha uzun yıllar takımda tutmak isteyen Galatasaray, Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'ye 25 milyon Euro ödeme yapıp kalan miktarı 3 yıla yaymayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin ise Kim Min-Jae ve Eljif Elmas transferleri sonrası yakın ilişkiler kurduğu Napoli'ye teklif götürmesi için menajer Mirsad Türkcan'a yetki verdiği öne sürüldü.

Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtmesi ve taraftarla arasında oluşan bağ ise sarı-kırmızılılar için büyük avantaj olarak görülüyor.

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 645 dakika forma giydi.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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