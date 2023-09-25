Galatasaray-Petrol Ofisi iş birliği, yeni sezonda da sürecek

Petrol Ofisi, 2023-2024 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru olarak Galatasaray kadın futbol takımını desteklemeye devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi, Türkiye'de kadın futbolunun bilinirliğini artırmak ve yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan yaratmak amacıyla Galatasaray ile yaptığı isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını bu sezon da sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Sinan Seha Türkseven, kadın futbolunun toplumun gelişimi ve spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından önemli faydaları beraberinde getirdiğini düşündüklerini belirterek, "Her geçen gün daha fazla ilgi gören kadın futboluna da yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz. Türkiye'de kadın futbolunun yanında olmaya, Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımının sahadaki mücadelesinden aldığımız ilhamla futbola ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ise Galatasaray Spor Kulübü olarak Türkiye'nin kadın takım ve kadın sporcularını önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kulübümüz kadınların sosyal hayatta daha fazla katılımcı olmaları ilkesiyle Türkiye'nin öncü spor kulübü olarak tüm imkanlarını kullanıyor. Galatasaray ve Petrol Ofisi, Kadın Futbol Takımımız için geçen sene başlayan iş birliğini bu sene büyüterek devam ettiriyor. İsim sponsorumuz olan Petrol Ofisi, bu sezon aynı zamanda formamızın göğüs kısmında da yer alacak. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ilk dört maçımızda dört galibiyetle devam ediyoruz. Sonunun şampiyonluk olmasını ve başarılarının devamını diliyoruz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen Petrol Ofisi'ne bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."