İsmail Kartal, Suudi Arabistan'dan teklif geldiği iddiasını doğruladı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawoun’dan menajer yoluyla teklif aldığını doğruladı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu’na konuşan İsmail Kartal “Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan’da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de ‘Neden olmasın’ dedim ama daha resmi bir teklif yok. Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim” açıklamasında bulundu.