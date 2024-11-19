İspanyol basını duyurdu: Arda Turan Atletico Madrid yolcusu mu?

2023-24 sezonunda TFF 1. Lig'de takımı Eyüpspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Arda Turan, bu sezon da oynattığı futbolla dikkat çekiyor.

Oynattığı pozitif futbolla hocalık kariyerine parlak bir giriş yapan genç teknik adam, şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

İspanyol Relevo'nun haberine göre, La Liga devi genç teknik diretör Arda Turan'ı yeni hoca adayları arasına aldı.

İşte dikkat çeken o haberin detayları...

Adaylardan birisi Arda Turan

İspanyol devi Atletico Madrid, Diego Simeone sonrası yeni teknik direktör için hazırlıklara başladı.

Atletico Madrid'e yakın kaynaklar yönetimin Simeone sonrası düşündüğü isimlerden birisinin Arda Turan olduğunu yazdı.

Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis gibi isimler üzerinde de duran A. Madrid yönetimi, kulübün eski oyuncusu Arda Turan'ın kısa sürede Eyüpspor ile başarılı işlere imza atması sebebiyle listesine aldı.

Sabah'tan aktarılan habere göre, Atletico Madrid yönetiminin Arda Turan'ı izlemeye aldığı ve Simeone sonrası dönem için en önemli adaylardan birisi olarak belirlediği kaydedildi.

Diego Simeone'nin dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden birisi olması, kulübe maddi anlamda büyük bir yük olması sebebiyle böyle bir karar alınacağı iddia edildi.