Jose Mourinho: Mourinho etkisini eylül ayında yapamayız

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “İlk yarıda onların baskılarını kıramadık, biz onlara önde baskı yaptık. Aynı şekilde onlar da önde baskı yaptı. Her kısa oyun oynamak istediğimizde baskıları ile karşılaştık. Uzun top oynadığımızda En-Nesyri, Burgess ile zorluk yaşadı. Burgess 2 metre boyunda. İki kanattan yeteri kadar gelemedik. İlk gol sonrası bu durum değişti. 2. yarı çok iyi başladık. İyi pozisyonlar ürettik. Görmüş oldukları kırmızı kart yazık oldu. Sonrasında maçın bittiğini düşündük açıkçası. Konsantrasyonu kaybettik. Son dakikaları kendimiz için biraz zora soktuk” ifadelerini kullandı.

“Gelişmemiz için çok çalışıyoruz”

Takımın oynadığı futbol ile ilgili eleştirilere yönelik Mourinho, “Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik; Lille ve Galatasaray’a karşı. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Zaten her gün bunun için çalışıyoruz” diye konuştu

“Mourinho etkisini eylül ayında yapamayız”

‘Mourinho etkisi’ tabiri ile ilgili gelen soruya Portekizli teknik adam, “Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalar kazanmaktır. Eylül ayında kaldıracak kupa yok. Gittiğim her kulüpte kupa kazandım. Sadece Tottenham’da bunu yapamadım, orada da kupa finalinden 2 gün önce ayrıldım. Dolayısıyla her kulüpte oluşturduğum Mourinho etkisini eylül ayında yapamayız” şeklinde yanıt verdi.

“Futbolun duygusal yönünü çok iyi biliyorum”

Mourinho, alınan derbi mağlubiyeti sonrası oynanan ilk maçın zor geçeceğini belirterek şunları söyledi:

“Ben vücut dili konusunda uzman değilim. Ama tabii ki futbolun duygusal tarafının farkındayım. Şunun da farkındayım bazı kültürler zorlukların üstesinden gelmenize yardım edebiliyor. Bazı kültürlerde de zorluklar sizi daha aşağıya çekebiliyor. Stadyuma gelen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Oyunculara destek verdiler. Bugün yapmamız gereken şey evimizde 3 puan almaktı. Maçın diğer tarafı da şuydu; önemli bir mağlubiyet sonrası zorluğuydu. Bu hafta insanları aşağı çekmekten keyif alınan bir hafta oluyor. Ben dans yarışmasında jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü çok iyi biliyorum.”

“En-Nesyri’nin golleri gelecek”

Faslı forvet Youssef En-Nesyri’nin performansı ile ilgili ise Mourinho, “En-Nesyri’nin performansı tıpkı takımın performansı gibiydi. Harika değildi ama pozitifti. Takımın galip gelmesinde yeterliydi. Daha sonrasında Dzeko’yu taze şekilde oyuna sokabilmek için süre yeterliydi. Baskıyı kırmamız gereken dönemdi. En-Nesyri’nin katkısı pozitifti. Kendisi gol atmak istiyor ve tabii ki o goller gelecek” dedi.

“Ben ve kulüpteki herkes çok fazla çalışıyor”

İstanbul’a tatile gelmediğini belirten Jose Mourinho, eleştirilere yönelik Avrupa kupalarında aldığı başarıları örnek gösterek, “Bizler çok çalışıyoruz. İstanbul çok güzel şehir ama ben buraya tatile gelmedim. İyi bir çalışma ortamımız var. Zaman zaman başarılı olurum, zaman zaman başarısız olurum. İşler iyi gittiği zaman aya çıkarmaz, 1-2 kötü iş sonrası da cehenneme göndermez. Aya da çıkmayın, cehenneme de gitmeyin. Kariyerimde 26 tane kupa kazandım. Avrupa’da 5,5 kupa kazandım. 5,5 diyorum. Çünkü benden çalınan o kupayı asla unutmayacağım. Bunları başarmamın sebebi çok çalışmam. Ben ve kulüpteki herkes çok fazla çalışıyor” diyerek sözlerini noktaladı.