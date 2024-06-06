Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk icraatı belli oldu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen başladı. Dünyaca ünlü teknik direktör, yeni sezon için çalışmalarına hız kesmeden start verdi.

Record'da yer alan habere göre Jose Mourinho'nun ilk hedefi değişecek kural nedeniyle yabancı futbolcu sayısını düşürmek.

18 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe, yeni sezonda bu rakamı değişecek yabancı kuralı nedeniyle 12'ye indirmek zorunda.

En az 6 yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, bu isimlerin yerine kendi felsefesine uygun isimlerin transfer edilmesini istiyor.

Haberde ayrıca yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin futbolcu pazarında oldukça güçlü hamleler yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Jose Mourinho düzenlediği basın toplantısında transferlerle ilgili olarak, "Geçmiş kulüplerimde hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Eski kulübüm Roma'dan kimseye karşı bir ilgim de olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli hoca ayrıca başkan Ali Koç ile konuşmasında isimler değil, profiller üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti.