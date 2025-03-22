  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Kaan Ayhan, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Takip Et

Kaan Ayhan, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, sakatlığı sebebiyle Macaristan ile oynanacak rövanş maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kaan Ayhan, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Takip Et

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takımın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.

Spor
Boks efsanesi George Foreman hayatını kaybetti
Boks efsanesi George Foreman hayatını kaybetti
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Avrupa Şampiyonu para atlet Reyhan Taşdelen: Düşmemek için sürekli koşuyorum
Avrupa Şampiyonu para atlet Reyhan Taşdelen: Düşmemek için sürekli koşuyorum
Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke belli oldu
Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke belli oldu
Milli Takım A Ligi kapısını araladı
Milli Takım A Ligi kapısını araladı
Ayın teknik direktörü seçilmişti: Fatih Terim'e para ödülü verildi
Ayın teknik direktörü seçilmişti: Fatih Terim'e para ödülü verildi