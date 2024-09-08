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Milli formayı giymişti: 34 yaşındaki basketbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş'ta da forma giyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında yaşamını yitirdi. Karaman'ın, Datça'da bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Milli formayı giymişti: 34 yaşındaki basketbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça’da bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Basketfaul'ün haberine göre; Datça’ya dalış yapmaya giden Karaman, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklerken, kontrolünü kaybeden araç kaldırıma çıktı. Kaza sonucu aracın altında kalan Karaman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

1990 doğumlu olan Karaman, TOFAŞ altyapısından yetişti, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholette, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, son olarak Çayırova Belediyesi forması giydi. Karaman defalarca milli takımlarda görev yaptı.

Fenerbahçe'den açıklama

2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

Beşiktaş'tan başsağlığı

2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.

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