Netflix'ten sürpriz hamle! Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamak istiyor

Dijital içerik platformu Netflix, yeni dönemde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi yayın ihalesine katılmayı planlıyor.

Netflix yeni dönemde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi yayın ihalesine katılmak istiyor. Tüm maçları satın almaktan ziyade Netflix abonelerine her turda bir maç şeklinde bir başlangıç sunmak istiyor. 

İddia, UEFA’nın 2027-2028 yılından itibaren Şampiyonlar Ligi yayın haklarında köklü değişiklikler yapmayı planladığı haberinden sonra geldi. Donanımhaber'in aktardığına göre, UEFA artık sadece yerel TV ağlarına yayınları vermekten ziyade global içerik platformlarını da oyuna dahil ederek senelik 5 milyar Euro'ya yakın bir gelir elde etmek istiyor. 

