Okan Buruk: Galibiyetle devam etmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, yarın TSİ 19.45’te Rigas Skola ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar müsabakanın İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayarak bugün Letonya’ya gitti. Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rakibin çok başarılı bir takım olduğunu belirten Buruk, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Galibiyetle başladık ve galibiyetle devam etmek istiyoruz. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Son iki senenin şampiyonu. Bu sene de şampiyonluğa çok yakınlar. Önemli bir takım ve kendi ligi içinde önemli oyunculara sahipler. Çok başarılı bir takım. Taktiksel olarak maç maç değişiklik yaptıklarını gördük. Bazen dörtlü bazen üçlü savunma ile oynuyorlar. Oyun içi dizilişleri değişiyor. İyi savunma yapacak bir takım. Son Steaua Bükreş maçında izledik. Kalabalık savunma yapmayı ve zaman zaman önde baskıyı denediler. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam etmek. 5 günlük bir arada dinlendik. Hazırlandık. Yarın oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah yarın kazanarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Deplasman maçlarında saha sentetik değilse son taktik antrenmanımızı kendi tesislerimizde yapıyoruz. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde de bütün programımızı bu şekilde yaptık" dedi.

"Bana ceza aldırmak için TFF’de çalışma yaptıkları söylendi"

Kendisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevki ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Yine enteresan şeyler olmaya başladı. Hem benim hem de Batshuayi’yin PFDK’ya sevki çok enteresan. Saha kenarındaydım. Hakemle bir diyaloğum olsaydı bana kart gösterirdi. Gözlemci vardı. Dördüncü hakem vardı. Koridorda bir şey yok, dışarıda bir şey yok, saha içinde gördüğüm bir kart yok. Benim aldığım bilgi, daha pazar gününden itibaren Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri ve bunun için federasyona gidip görüşmeler yaptıkları üzerineydi. Bu bilgiyi pazar günü almıştım. Tabii ki buna çok inanmadım. Dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. Bana enteresan geliyor" dedi.

"Beni görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Hukuka aykırı"

Kasımpaşa maçının hakemi ile iletişimi olmadığını belirten Buruk, şunları söyledi:

"Hakemi tehdit etmem için benim hakemle bir diyaloğun olması lazım. Hakemin karşımda olması lazım. Karşımda olmayan birini ben tehdit edemem. Basın yoluyla tahdit etme gibi bir şey de olmadı. Bunların önü arkası olmayan kayıtlar. Hangi pozisyon için konuştuğunuz belli değil. Yanlış penaltı mı, doğru verilen penaltı için mi konuştunuz Burada kendi kendine söylenmeniz bile artık bundan sonra Türkiye’de bütün takımlar ve teknik adamlar için bir ceza maddesi olarak ortaya çıkacaktır. Bundan sonra her konuşma potansiyel PFDK sevki olarak karşınıza çıkacak. Bunu demek istiyorlar. Hakemi tehdit etmem için onunla iletişimimin olması lazım. Hakemle iletişimimin olmadığı, beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu, hukuka aykırı."

"Kadıköy’de çok önemli oyuncular seyrettirdik"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın açıklamalarıyla ilgili ise Buruk, "Acun ile hala dostuz ama o Fenerbahçe için, ben Galatasaray’ın başarısı ve hakları için mücadele ediyorum. 10 gün önce ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Fenerbahçe stadımızda çok iyi futbolcular seyrettireceğiz demişti. Biz bunu yaptık. Çok önemli oyuncularımızla önemli bir galibiyet aldık. Çok önemli oyuncular seyrettirdik. Sahada kaldık ve sahada oynadık. Bu kadar kısa süre üzerine tekrar geçen seneki dosyalara dönmemiz bana çok komik geliyor. 3-0’dan sonra Atilla Karaoğlan’ın verdiği yanlış penaltı olmasa belki de çok daha büyüyecek, farklı yere gidecek bir skor olacaktı. Orada ne kadar iyi olduğumuzu zaten gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Gücümüzü ve kalitemizi geçmişte olduğu gibi yansıtacağız"

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de görüşlerini aktaran Buruk, "Bundan sonra çok önemli üç takım şampiyonluk için yarış veriyor. Trabzonspor da arkadan gelebilecek potansiyele sahip. Sezon başından beri Trabzonspor aleyhine de inanılmaz hakem hataları yapıldı. Onun da altını çizmek lazım. Yine haftalarca Galatasaray aleyhine verilen penaltılar var. Bunları hiçbir zaman söylemeden galibiyetlerimizi aldık. Maçlarımıza çıkıyoruz. Herkes her şeyi düşünüp söyleyebilir ama burada güzel bir lig yarışı olacağı kesin. Bu yarış içinde önemli takımlar olacak. Burada gücümüzü ve kalitemizi geçmişte olduğu gibi yansıtacağız. 6’da 6 ile başladık. 7. maçımızı kazanamadık. Avrupa’da kazanarak başladık. Hedefimiz Türkiye’de ve Avrupa’da iyi futbol. Çok iyi bir kadroya, önemli oyunculara sahibiz. Hedefimiz yolumuza kazanarak devam etmek" dedi.