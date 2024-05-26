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PFDK kararları açıklandı: Türkiye Kupası finalinin bilançosu belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'ye 1 maç men cezası verdi. Ayrıca 2 kulübe para cezaları kesildi.

Haber Merkezi
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PFDK kararları açıklandı: Türkiye Kupası finalinin bilançosu belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Topraktepe'ye bir maç men ve 39 bin lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca Beşiktaş'a 244, Trabzonspor'a da 112 bin lira para cezası uyguladı.

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