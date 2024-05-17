Şenol Güneş, Güney Kore yolcusu mu? Yetkili isim açıkladı…

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in yeni adresi şekillenmeye başladı.

İsmi Beşiktaş'la da anılan Güneş için Güney Kore basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Öncelik Şenol Güneş'te

MK Sports'a konuşan Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan yetkili bir isim, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliği olarak görüyor ve müzakereler sürüyor. Güneş, Güney Kore'nin başantrenörlüğünü devralmaya kararlı, dolayısıyla müzakereler mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilir." ifadelerini kullandı.

2006-2009 sezonları arasında Güney Kore takımı FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş 125 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde maç başına 1.73 puan ortalaması yakalamıştı.

Güneş'in, Seoul antrenörü olarak görev yaptığı dönemden bu yana Kore milli takımına büyük ilgi gösterdiği, Güney Kore milli takımıyla bir bağlantı kurması beklendiği vurgulandı.