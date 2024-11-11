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TFF açıkladı! Çağlar Söyüncü A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

Sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi
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TFF açıkladı! Çağlar Söyüncü A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
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UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Aday kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.

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