TFF açıkladı: Derbiyi yabancı hakem yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı bir hakem tarafından yönetileceğini duyurdu.

Hacıosmanoğlu, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte toplantıda öne çıkan açıklamaları:

"Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bilgi verdik"

"Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz."

İstiyoruz ki iki takım arasındaki gerginlik yerine futbolun kalitesi konuşulsun. İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz, kendi büyüklüklerine yakışır şekilde gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık."

"Hayatımda çizgileri çok net olan bir insanım. İnanmadığım şeyleri yapmadım, yapmadık. Göreve gelir gelmez kulüplere çağrı yaptık, rencide edici açıklamalar olmasın, herkes kendine yakışır örnek davranış içinde olsun. Bu daveti de böyle yaptık ve önemli olan büyük kulüplere başkan olmak, yönetici olmak değil, önemli olan olduktan sonra içinde olduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır davranmaktır."

"Kişisel ihtirasları, arzuları kendi kulüplerinin önüne koyanlar futbolun huzurunu ve barışı istiyor olabilir mi! Ortak iyiyi tesis etmek olabilir mi! Kendi kişisel kavgalarını, kulüplerini ve camialarını kullanarak sürdürenler sözde değil özde samimi olmaları, futbolun ihtiyacı olan kardeşlik iklimine herhangi bir katkı sağlayıp sağlamayacağını kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

"Derbinin hakemi yabancı olacak"

Hacıosmanoğlu, derbinin hakeminin kim olacağıyla ilgili soru üzerine, "Dün akşam ekip arkadaşlarımla uzun bir sohbet ettim. İlk baştan ben kendi evlatlarımıza güveniyorum. Hakemlerimizin içinde bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. Kulüplerin başvurusu üzerine karar alacağımızı söyledik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım başkan olarak yetkiyi bana verdi. Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakem arkadaşlarımızı da tartışılır bir konuma sokmamak için derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı." ifadelerini kullandı.

Başkan Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübüne dönüş yapacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine, "Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz. İstişare edip bu bilgileri vermek üzere iki kulübü federasyona çağırmıştık." diye konuştu.