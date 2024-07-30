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TFF'den önemli kararlar: Başkanların PFDK’ya sevki yasaklandı, hakemlere yüzde 75 zam yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem seminerinde önemli açıklamalarda bulundu. “Türk futbolunun ve Türk halkının namusu bize emanet” diyen Hacıosmanoğlu, “Başkanların PFDK’ya sevk edilmesini yasakladım. İstedikleri gibi konuşacaklar. Kendi evlatlarına güvenemeyip yabancı hakem getirenleri kınıyorum” dedi.

Haber Merkezi
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TFF'den önemli kararlar: Başkanların PFDK’ya sevki yasaklandı, hakemlere yüzde 75 zam yapılacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yaz seminerinde önemli açıklamalar yaptı.

Öncelikle hakemlere seslenen Hacıosmanoğlu, "Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum” dedi.

Bu sözlerinin ardından hakemler tarafından alkışlanan Hacıosmanoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben direkt Allah'a bağlıyım"

“Ben de sizin gibi sokaktan geliyorum. Zor bir seçim oldu. Olmaz deneni yaptık. Tek istediğimiz şey var. Adil olmak. Elbette ki bunu siz sahada sağlayacaksınız ama irade çok önemli. O irade bizde var. Kimsenin müdahale etmesi söz konusu değil. Ben direkt Allah’a bağlıyım. Halil Umut Meler Ankara’da yumruk yedi. TFF’nin başında durup hakemlere sahip çıkamazsanız, elbette böyle olur. Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız.”

Hakemlere yüzde 75 zam

“Türk futbolunun ve Türk halkının namusu bize emanet” diyen Hacıosmanoğlu, “Başkanların PFDK’ya sevk edilmesini yasakladım. Onlar artık istediği gibi konuşacak. Ben bu sözü size güvenerek verdim.

Hakem zammını yüzde 50 değil yüzde 75 olarak güncelledik. İnsani hata olacak. Onu kabul ediyoruz ama VAR’daki arkadaşımızın insani hata yapmasını kabul etmiyorum” dedi.

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