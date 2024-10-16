Türk futbolunun asırlık kulübüne haciz şoku: Şampiyonluk kupasına el koyuldu

TFF 1. Lig'de yarışan Ankara’nın tarihi takımı Gençlerbirliği Spor Kulübü, geçirdiği ekonomik kriz nedeniyle Alagöz Holding’e borçlandı. Holding, bünyesindeki iki farklı şirketten kulübe toplam 69 milyon lira gönderdi. Ancak kulüp zaman içinde holdinge borçlarını ödeyemedi.

Bunun üzerine Alagöz Holding, kulüpten alacağının tahsili için harekete geçti.

Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak ihtiyati haciz kararı alan Alagöz Holding, daha sonra kararın infazı için Ankara Batı İcra Dairesine başvurdu.

Holding'in avukatı Osman Gökmen, karar kapsamında bugün kulübün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İlhan Cavcav Tesisleri'ne giderek icra memurları ile işlemi gerçekleştirdi.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, ihtiyati haciz kararı kapsamında, şampiyonluk kupasının da arasında bulunduğu çok sayıda kupa, ayrıca yazıcı, bilgisayar, televizyon gibi mallara da el konuldu.

Kulüp kendisine tanınan süre içinde borcunu öderse haczedilen mallarını geri alabilecek.