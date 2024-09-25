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Volkan Demirel'in yeni adresi neresi?

Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'ib yakın zamanda yeni kulübüyle anlaşması bekleniyor. Peki Demirel'in yeni adresi neresi olacak?

Haber Merkezi
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Volkan Demirel'in yeni adresi neresi?
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Adana Demirspor'un Volkan Demirel ile masaya oturduğu iddia edildi.

Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'ın Volkan Demirel ile bir araya geldiği öne sürüldü.

Sporx'te yer alan habere göre; Avustralyalı teknik direktör ile çıkılan 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alınması üzerine yolları ayıran Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasında yer alan Volkan Demirel ile temasa geçti. Her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.

42 yaşındaki genç teknik direktör, kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.

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