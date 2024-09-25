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Türkiye yaşlanıyor, hazırlık yok: Destek az, maaş yetersiz, huzurevi yok

Türkiye nüfusu yaşlanırken, uzmanlar, hızla yaşlanan nüfus ve artan bakım ihtiyacı nedeniyle sosyal bakım sigortasının zorunlu hale gelmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi
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Türkiye yaşlanıyor, hazırlık yok: Destek az, maaş yetersiz, huzurevi yok
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Türkiye'nin yaşlı nüfusu her geçen gün artarken, huzurevi sayısının yetersizliği büyük bir sorun teşkil ediyor. Ülkenin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 9 milyon yaşlı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 168 huzurevi ve 267 özel kurumda toplamda sadece 29 bin kapasite bulunuyor. Özellikle özel huzurevlerinin yüksek fiyatları, yaşlıları ve ailelerini ekonomik olarak zorluyor.

Son zamanlarda yapılan zamlarla devlet destekli huzurevlerinin fiyatları da üç katına çıkarken, gelen tepkiler üzerine bir miktar indirim yapıldı. Ancak bu durum yaşlıların ve onların ailelerinin yaşam mücadelesini yeterince hafifletmiyor.

BirGün'ün aktardığına göre, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın, Türkiye'de yeterli huzurevi bulunmamasının yanı sıra, emeklilik maaşlarının da yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını vurguluyor.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfusu ve artan bakım ihtiyacı nedeniyle sosyal bakım sigortasının zorunlu hale gelmesi gerektiğini belirtiyor. Tufan, mevcut bakım aylığı sisteminin yetersiz kaldığını ve sosyal bakım sigortasının hayati önem taşıdığını ifade ederek, bu sistemin hem yaşlıların hem de ailelerinin yaşam kalitesini artıracağını ve Türkiye'yi gelecekte yaşanacak daha büyük bir bakım krizinden koruyacağını vurguluyor.

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