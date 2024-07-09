Yönetim harekete geçti: Merih Demiral Fenerbahçe yolcusu mu?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Al Ahli forması giyen Merih Demiral'ın peşine düştüğü kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla dikkat çeken milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Al Ahli forması giyen Merih Demiral için harekete geçtiği vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki Merih Demiral'a Al Ahli'den izin verildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kurmayların, Merih Demiral transferini bitirmek için gaza bastığı belirtildi. Öte yandan Al Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin Allan Saint Maximin, Merih Demiral ve Roberto Firmino'yu gelecek sezon planlamasında düşünmediği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro

26 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda Al Ahli'de 21 maça çıktı. Demiral bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üretti.

Merih Demiral'ın Al Ahli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral daha sonra Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta'da oynadı. Al Ahli, Merih Demiral için geride kalan sezon başında 16 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Merih Demiral, A Milli Futbol Takımı'nda 48 müsabakada süre aldı. 26 yaşındaki stoper, ay-yıldızlı formayla 4 kez rakip fileleri havalandırdı.