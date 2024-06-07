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  4. ECB Faiz İndirdi! Yüksek Faiz Dönemi Bitiyor Mu?

ECB Faiz İndirdi! Yüksek Faiz Dönemi Bitiyor Mu?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Vahap Munyar ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ

TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI YATIRIM GMY

MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ

DOÇ. DR. DERYA HEKİM - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

VAHAP TAŞTAN - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

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