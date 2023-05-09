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Sakıp Sabancı’nın o sözleri yeniden gündem oldu

Kemal Derviş’in hayata veda edişinin ardından; 2001 yılında Sakıp Sabancı’nın Kemal Derviş’in göreve geliş süreciyle ilgili sözleri yeniden gündem oldu…

Haber Merkezi
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Kemal Derviş’in hayata veda edişinin ardından; 2001 yılında Sakıp Sabancı’nın Kemal Derviş’in göreve geliş süreciyle ilgili sözleri yeniden gündem oldu…

Sabancı Holding’in o dönemdeki Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, NTV canlı yayınında şunları söylemişti:

“İsmini verdiğiniz değerli insan tesadüfen oraya gelmiş de Dünya Bankası’nın başkan yardımcısı olmamış. Pekala; şimdi buraya getirip de onu sizin söylediğiniz gibi sadece Merkez Bankası Başkanı yaparsak dünkü gibi ‘neticeyi unut’ olabilir… Halbuki, 1 numaralı konu; ona tam yetki vereceğiz. Ekonomik hayatta savaşlar oluyor. Dünya savaşları… Burada bir başkomutan lazım. Başkomutan; cephelerdeki komutanları o seçecek. Merkez Bankası’nın Başkanı’nı, Hazine’nin başkanını… Ekonomideki yetkili bakanlıkları kendisine bağlayacak. Tam yetkili olursa bir daha bu günleri yaşamayız, mutluluğu yakalarız.”

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