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Cevdet Akçay'dan 'oksimoron' çıkışı!

Enflasyon Raporu toplantısında, "enflasyon tahmini iddialı" eleştirilerine yanıt veren Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "İddiasız hedef koyan merkez bankası zaten oksimorondur" ifadesini kullandı. Akçay, izlenen para politikası için de "Ortalama fonlama maliyeti-mevduat faizi linki kopmuş. Politika faizi-enflasyon linki kopmuş. Faiz-kur linki kopmuş... Biz yedi aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 2024'ün ilk enflasyon raporunu sunduğu toplantıya, TCMB Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay da katıldı.

Enflasyon sunumunda söz alan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın değelerndirmeleri çok konuşulurken, Akçay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Toplantı sonunda, 'enflasyon beklentisinin gerçekçi olmadığı' eleştirilerine cevap veren Akçay,  "Enflasyonun yüzde 36 tahmini iddialı ama iddiasız hedef koyan bir merkez bankası oksimorondur. Yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz.Şu an %45 politika faizinin yeterli olduğu bir ortamı yaratmaya çalışıyoruz.

AOFM-mevduat faizi linki kopmuş. Politika faizi-enflasyon linki kopmuş. Faiz-kur linki kopmuş. Biz yedi aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz.Yıl sonu enflasyon hedefini değiştirmekten ziyade bizi o hedefe yakınsatacak önlemleri devreye almak daha anlamlı" dedi.

Oksimoron nedir?

Fransızca kökenli olan oksimoron, zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması anlamına geliyor. Birbiriyle çakışan iki özellik veya durum için de kullanılıyor.

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