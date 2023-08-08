3 bin metrede kurtarma operasyonu
İtalya'da 3 bin metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı.
Haber Merkezi
İHA
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İtalya’nın kuzeyinde bulunan Torino’da sarp kayalıklarda mahsur kalan dağcılar için itfaiye ekibi harekete geçti.
Bölgeye gelen helikopterden bir itfaiyeci halatla iniş yaptı. İtfaiyeci daha sonra 3 bin metre yükseklikteki 2 dağcıyı güvenli bir şekilde helikoptere çıkarmayı başardı. Kurtarma operasyonunun videosunu sosyal medyadan paylaşan İtalyan itfaiyesi, “Zamana karşı yarış” ifadesini kullandı.