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Ayı ve yavruları şehir merkezinde görüntülendi

Karabük’te kent merkezine inen ayılar cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Merkezi
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Karabük’te kent merkezine inen ayı ve 2 yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında ormanlık alandan inen ayı ve 2 yavrusu Yenişehir bölgesinden kent merkezine kadar indi. Ayı ve yavruları kent merkezine inip Zonguldak Caddesi’nde ve alt geçitte koştu. Yavrulardan biri daha sonra İnönü Caddesi’nden Balıkpazarı mevkiine doğru bir aracın önünde tek başına koşarken görüldü. Araçtakilerin büyük heyecan yaşadığı o anlar ise bir vatandaş ile araçtaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yüksek ses çıkartın" uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son dönemde, kış uykusu hazırlıklarına başlayan ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkartın" uyarısı yaptı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, sonbaharın gelmesiyle bozayıların kış uykusuna yatmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Ayıların, bu süreçte en çok kuşburnu gibi doğal meyveleri kışlık hazırlık süreci olarak tercih ettiğini dile getiren Çoban, "Bu doğal ürünler ayıların en önemli besin kaynaklarını oluşturuyor. Tabi aynı taraftan bizim de besin kaynaklarımızı oluşturuyor. Son bir haftadır özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ayı saldırısı haberi duyuyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri doğadaki ani karşılaşmalar." diye konuştu.

Bu karşılaşmaların olmaması için doğadaki faaliyetlerde yüksek ses çıkartan ekipmanların kullanılması gerektiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Ayıların olduğu bölgelere gittiğimizde, düdük ya da yüksek sesle konuşmak gibi aktiviteleri yaptığımızda bozayıların biz gelmeden alandan uzaklaşmalarını sağlayabiliriz. Özellikle şu dönemde anneler yavrularını da kış uykusuna hazırlamak için daha fazla ormanda zaman geçiriyor. Gündüz vakitlerinde daha fazla hareket ediyorlar. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak, yavru gördük ona müdahale ya da kaybolduğunu düşünmek yerine alanı hızla terk ederek kendimizi koruma altına alabiliriz." (İHA-AA)

 

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