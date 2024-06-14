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Bursa'da havai fişek sandılar: Sıcaklık 40 derece oldu, elektrik telleri tek tek patladı

Bursa'da aşırı sıcaklar yüzünden sarkan teller birbirine değince havai fişek gibi patladı. O anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
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Bursa'da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik telleri havai fişek gibi patladı.

Karanlıkta kalan bir berberin elektrik kesintisine aldırış etmeden tıraşa devam etmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yoğun klima kullanımı sebebiyle bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandı, Uludağ Elektrik Dağıtım ekipleri de arızalara müdahale etmek için yoğun mesai sarf etti

Edinilen bilgiye göre, bir haftadır hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bursa'nın bir çok yerinde sıcaklık sebebiyle sarkan elektrik telleri birbirine deyince şelale yaptı. Havai fişek gibi ardı ardına patlayan teller tedirginliğe yol açarken o anlar kayda alındı.
Kemerçeşme Mahallesi'nde de birbirine değen teller elektriği kesti. Bölgede bir berber ise çalışmaya devam etti. Karanlığa aldırış etmeden tıraşa devam eden berberin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dikkaldırım'da da sıcak sebebiyle yanan kabloya itfaiye ekipleri müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

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