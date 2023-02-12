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Cengiz Polat, 162 saat sonra sapasağlam çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, depremden 162 saat sonra 45 yaşında Cengiz Polat’ı enkazdan sağ salim çıkardı. Ekipler Cengiz Polat’ın eşi ve oğullarını da çıkarmak için çalışıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi depremin 7’nci gününde Kahramanmaraş’ta bir kurtuluşa daha imza attı. Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğyu Caddesi Olgan Apartmanı’nda saat 16.00’da yaşam belirtisi alınması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, hemen kurtarma çalışması başlattı.

5 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 kişilik Polat ailesinden baba 45 yaşındaki Cengiz Polat’tan ses alındı. İğne ile kuyu kazan ekipler yaşam tüneli oluşturarak, ilk olarak baba Cengiz Polat’a ulaştı.

Yaralı vatandaşla bilincini açık tutmak için sürekli konuşan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi 5 saatlik titiz bir çalışmanın ardından baba Cengiz Polat’ı canlı olarak enkazdan çıkardı.

Arama Kurtarma Ekibi, Cengiz Polat’ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa’yı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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