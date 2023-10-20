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Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Koruma altına alındıktan sonra kente yakın bölgelere inmeye başlayan dağ keçileri, Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi’nde sürü halinde otlarken görüntülendi.

Haber Merkezi
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Dünya Doğa Koruma Birliği’nce (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri son zamanlarda Elazığ’da sıkça görülmeye başlandı.

Daha önceleri yüksek kesimlerde olan keçiler, insanların zarar vermemesiyle birlikte kente yakın bölgelere inmeye başladı. Bu çerçevede sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’ne gelen keçiler, otlarken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu.

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