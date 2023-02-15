Depremde Gaziantep'te havuzda tsunami oluştu!

Depremin korkunç şiddetini net şekilde ortaya koyan görüntülerde, havuzdaki suyun tsunami gibi çalkalanıp dalga dalga taşması dikkat çekti. Havuz bir beşik gibi sallandıkça sular kabardı ve havuzdan taştı.



Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana geldi. Depremlerde 10. gün açıklanan resme rakamlara göre 35 bin 418 kişi öldü, yüz binin üzerinde yaralı var.