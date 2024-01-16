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24 ton uyuşturucu böyle imha edildi

Diyarbakır'da ele geçirilen yaklaşık 24 ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Haber Merkezi
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23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakıldı. 

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla 2023 yılı içerisinde icra edilen operasyonel faaliyetler kapsamında ele geçirilen ve hakkında müsadare kararı alınan toplam 23 ton 961 kilogram 950 gram uyuşturucu madde Diyarbakır Valiliğince oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında imha edildi.

Açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonların artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

 

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