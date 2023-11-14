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Fırtına iş yerinin kapısını yerinden söktü, çalışanı savurdu

Küçükçekmece’de cumartesi günü çıkan fırtınanın bir iş yerinin kapısını yerinden söküp çalışanı yere savurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çıkan fırtına bir iş yerinin kapısını yerinden söküp çalışanı yere savurdu.

Edinilen bilgilere göre olay, cumartesi günü Halkalı Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil bakım servisinde yaşandı.

Servis çalışanı açık olan iş yerinin kapısını kapatmak istediği sırada şiddetli rüzgar, kapının bulunduğu cam bölmeyi yerinden sökerek parçaladı. Fırtınanın etkisiyle adam savrularak duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralının vücudunda ezikler olduğu öğrenildi.

Fırtınanın kapıyı yerinden sökmesi güvenlik kamerasına yansırken, geride bıraktığı hasar cep telefonu ile görüntülendi.

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