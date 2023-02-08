Fuat Oktay: Siz kimsiniz, ne olduğunuzu zannediyorsunuz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Oktay, "İş makinelerini dışarıda bırakıyorsunuz diyorlar. İş makineleri dışarıda bırakılır mı. Şehrin neresinde hizmet vereceklerse ona göre planlama yapılır. Şehrin içine sokup orada planlama yapacak halimiz yok." ifadelerini kullandı.

Oktay özetle şunları söyledi:

"Arama kurtarma faaliyetleri noktasında hem içeriden hem dışarıdan katkı vermeye devam ediyoruz.

Vinç en büyük ihtiyaçlardan biri şuan itibariyle 900'ü geçmiş durumda. Şuanda odaklandığımız iller Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş. Diğer illerimizden kaydırma yapıyoruz.

Barınma hizmetlerine baktığımızda afet bölgeleri dışında 1 milyon 60 bin kadar kapasite oluşturduk. Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları devam ediyor. 66 ülkeden gelen 5 bin 309 arama kurtarma ekipleri sahada. Deprem bölgesinde 5 bin 531 araç ve iş makinesiyle çalışıyor.

Beslenme çerçevesinde köylere de ulaşmaya çalışıyoruz artık. Ulaşılamayan yerler olursa helikopterlerle de destek vermeye başladık.

Kapalı yolumuz yok.

'Doğalgaz kontrollü olarak verilecek'

Havalimanı ile ilgili çirkin bir şekilde siyasi çıkar elde etmek amacıyla yapan şeyler vardı. Hatay havaalanında çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz konusunda ana iletim hatlarıyla alakalı sorunu çözmüş durumdayız. Tüm afet bölgesine kontrolü bir şekilde doğalgaz vermeye başlayacağız.

Haberleşmedeki sıkıntılar sabaha kadar çözülecek. Akaryakıt konusunda herhangi bir sorunumuz kalmadı. Refakatsiz çocuklar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız bizim için kıymetlilerimiz.