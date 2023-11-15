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  4. Kanada Başbakanı Trudeau'ya İsrail protestosu: Neye uğradığını şaşırdı

Kanada Başbakanı Trudeau'ya İsrail protestosu: Neye uğradığını şaşırdı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yönelik tutumu nedeniyle yemek yediği restoranda Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan gruptan 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun İsrail saldırılarına yönelik tutumu Kanadalılar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver’daki Vij’s adlı restoranda oturduğu sırada Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", “Elleriniz kanlı” ve “Özgür Filistin” sloganları attı. Baskının ardından Trudeau, restorandaki diğer müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinden restorandan ayrıldı. Trudeau’nun aracına binmeden önce bir grup ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

Protesto nedeniyle bölgeye 100 polis gönderildiği aktarılarak, 2 kişinin polise mukavemetten gözaltına alındığı ifade edildi.

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