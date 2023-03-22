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Kosova'da başbakan yardımcısına içecek ve pastalı saldırı

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi'ye, Kosova ile Sırbistan arasında varılan anlaşma nedeniyle Kosova Sosyal Demokrat Partisi (PSD) aktivistleri tarafından içecek ve pasta fırlatıldı.

Haber Merkezi
AA
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PSD tarafından yayınlanan saldırı görüntülerinde fırlatılan pastada Kosova'nın anlaşmadaki yükümlülüğü olan, ülkede "Sırp Belediyeler Birliği" kurmaya gönderme yapılarak, "Birlik kutlu olsun!" yazdığı görüldü.

PSD Genel Başkanı Dardan Molliqaj, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik için pasta ve milkshake. (Anlaşmayı) Kabul edenler sevinsinler diye! Ancak biz, Kosova vatandaşları olarak buna karşı çıkacağız ve kitlesel olarak istifalarını talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı protesto etmek için PSD tarafından 25 Mart Cumartesi günü geniş katılımlı gösteri düzenleneceği açıklandı.

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