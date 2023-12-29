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Lüks polis araçları İstanbul'da devriye görevinde...

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetine verilen Bentley, Ferrari ve Mercedes marka ultra lüks araçlar kentte kullanılmaya başlandı.

Haber Merkezi
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Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları sonucu ele geçirilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilen ultra lüks araçlar mega kentin turistik noktalarında sergilenmeye devam ediyor. Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen ve yoğun ilgi gören araçlar havadan görüntülendi.

Araçlar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar Taksim'de sergilenen Bentley marka aracı ve Sultanahmet'te sergilenen Ferrari ve Mercedes CLA 200 marka aracı merakla incelendi.

Tarihi noktalarda yoğun ilgi gören otomobillerin devriye görevi yaptığı araçlar havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen araçların  mahkeme kararıyla emniyetin hizmetine verildiğini açıklanmıştı.

 

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