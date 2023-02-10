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  4. Malatya'da 5 katlı binanın yalnızca yangın merdiveni kaldı

Malatya'da 5 katlı binanın yalnızca yangın merdiveni kaldı

Kahramanmaraş depremlerinde çok sayıda binanın yıkıldığı Malatya'da, 5 katlı binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı.

Haber Merkezi
AA
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Zaviye Mahallesi'ndeki bina, 7,7'lik ilk depremde büyük hasar aldı, 7,6'lı depremde ise tamamen yıkıldı. 5 Katlı binadan geriye sadece yangın merdiveni ayakta kaldı. Binanın bulunduğu mahallede yaşayan Halil Özgün, deprem sırasında binanın çok yakınında bulunduğunu, ikinci sarsıntının ardından caminin büyük zarar gördüğünü, yanındaki binanın da yıkıldığını aktardı.

Özgün, "İkinci deprem de çok şiddetliydi. Zaten bina ikinci depremle yıkıldı. Ben de deprem sırasında oradaydım altında kalmadığımıza şükrettik." ifadesini kullandı.

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