Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.
Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımdaki görüntülerde, Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi.
Bu konularda ilginizi çekebilir