2022’de gastronomi dünyamızda fark yaratanlar “Altın Kaşık” ödüllerini aldı

Türkiye’de gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı, organize ettiği ve de sürdürülebilir ilk ödül programı olma niteliğini taşıyan Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği’nin Four Seasons Hotel Sultanahmet’te düzenlediği törende 11 farklı kategori yer aldı. Aynı törende Jüri Özel Ödülü ve Tuğrul Şavkay Yaşam Boyu Başarı Ödülü de sahipleri ile buluştu. Ödül sistemi, kategorilerin her biri için ön jüri önerilerinin ana jüri tarafından değerlendirilmesi yöntemine dayanıyordu.

Kazananlar

Türk gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, basın mensupları ve kanaat önderlerinin de katıldığı 4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gecesinde açıklanan ödüllerin kategorileri ve kazananları şöyle:

Yılın Türk Şefi: Maksut Aşkar, Neolokal

Yılın Yabancı Şefi: Claudio Chinali, Eataly

Yılın Genç Şefi: Yaren Çarpar, Ema Bakery & Catering

Yılın Pasta Şefi: Metin Saruhanlı, Arpège, Patisserie

Yılın Geleneksel Lokantası: Yanyalı Fehmi

Yılın Yabancı Konsept Lokantası: Fauna

Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası: Aslanboğa Kokoreç

Yılın Pastanesi veya Tatlı Evi: Léone Patisserie

Yılın Ürün Satış Noktası: Antre Gourmet

Yılın Gastronomi Kitabı: Meyhane İhtisas Kitabı

Yılın Dijital Yayını: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (E-Dergi & Instagram Hesabı)

Jüri Özel Ödülü: Turk Fatih Tutak

Tuğrul Şavkay Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Beyti Güler.

Alparslan Baloğlu

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Alparslan Baloğlu, 4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri ile ilgili şunları söyledi:

“Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’ni bu yıl dördüncü kez hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ödül programımızın ülkemizin gastronomi sahnesinde sürdürülebilir ve güvenilir bir referans olmasını hedefliyor ve güçlenerek ilerliyoruz. Bu yıl üç farklı kategoriyi ödül programımıza ekledik. Derneğimiz otuz yılı aşkın süredir Türk gastronomisinin ileri taşınmasına yoğun katkı sağlayan bir kurum ve ülkemizde gastronomi alanında yaşanan olumlu gelişmeler bizi son derece mutlu ediyor. Kapsayıcı bir bakış açısı ile gözümüzü İstanbul’un dışına da çevirmeye özellikle dikkat ediyor, başarılı rol modellerin ön plana çıkarılmasını ve onların motive edilmesini son derece önemsiyoruz. Dileğim ve inancım ödül programımızın; titizlikle çalışan, özgünlükleri ile öne çıkan kişi ve kuruluşları motive ederek gastronomi dünyamızın çıtasının daha da yükseğe çıkmasına destek olmaya uzun yıllar devam etmesi.”