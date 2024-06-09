31. İstanbul Caz Festivali parklar ve Boğaz’da bir kez daha müzik keyfi yaşatacak

İstanbul Caz Festivali’nin en sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz ve Caz Vapuru ile İstanbullular açık havada müzikle buluşacak ve mekânlar bir günlüğüne festival alanına dönüşecek. Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho’nun destekleriyle gerçekleştirilecek ücretsiz Parklarda Caz konserleri 6 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, 7 Temmuz Pazar günü Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda, 13 Temmuz Cumartesi günü Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da ve 14 Temmuz Pazar günü Şişli Habitat Parkı’nda müzikseverleri ağırlayacak. Parklarda Caz’ın bu yılki konukları arasında Duckshell ve Brass Riot’ın yanı sıra 2024’ün Genç Caz+ grupları yer alıyor.

Caz Vapuru

Caz Vapuru bir kez daha izleyiciyi Boğaziçi’nde caz ve swing’le bir araya getirecek. 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kabataş İskelesi’nden kalkarak Anadolu Kavağı’na kadar Boğaz boyunca yol alacak ve her bölümü farklı bir sahneye dönüşecek olan Caz Vapuru'nun konukları, İstanbullu swing topluluğu Brassist, cazın erken dönem örneklerini Ragtime ve Dixiland’e özgü dramatik üslubuyla birleştiren Karambola, Rus caz grubu The Big Rhythm olacak. Cazın kalbinin Beyoğlu’nda attığı bir dönemin temsilcisi Lale Plak’tan Hakan Atala ile Erdal Akkaş ve duyguları es geçmeyen eklektik performansıyla Shangri La’nın DJ setleri vapuru bir dans pistine çevirecek.