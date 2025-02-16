53. İstanbul Müzik Festivali’nin tema’sı "Sınırların Ötesinde"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran tarihleri arasında klasik müzik tutkunlarıyla buluşacak. "Sınırların Ötesinde" temalı festival, Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan'ın saz ve müziklerinin bir araya geleceği konserlere ev sahipliği yapacak. Barok, romantik, klasik ve çağdaş dönemlere ait eserler break dans, hip-hop, resim ve tiyatro gibi farklı disiplinlerle sınırötesi yolculuklar da festivalde izleyicileri bekliyor.

Festival kapsamında, dünyanın önde gelen orkestraları ve solistleri İstanbul’un prestijli konser salonlarında sahne alacak. NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası gibi topluluklar festivale katılacak. Ayrıca, Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow gibi dünyaca ünlü solistler performanslarıyla festivale renk katacak. Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin ortak siparişçisi olduğu 3 eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Onur ödülleri

53. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya takdim edilirken, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Ukraynalı besteci Valentin Silvestrov’a verilecek.

Frank Peter Zimmermann, Fotoğraf: Irène Zandel

Festival mekânları ve biletleri

Konserler, Atatürk Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fransız Sarayı, Sakıp Sabancı Müzesi, Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi, Kadıköy Süreyya Operası gibi önemli mekanlarda gerçekleşecek. Müzik Rotası bu yıl Büyükdere’de düzenlenecek ve tarihi kiliselerde müzik dinletileri sunulacak.

Festival kapsamında ayrıca çocuklar ve aileler için Müzikli Bir Hafta Sonu atölyeleri düzenlenecek. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri festival konserlerine ücretsiz katılabilirken, Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında öğrencilere 30 TL fiyatla bilet satışı yapılacak.

Festival biletleri 21 Şubat Cuma günü passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve perakende noktalarından satışa sunulacak. Lale Kart üyeleri için öncelikli satışlar 18-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Daha fazla bilgi için: muzik.iksv.org adresi ziyaret edilebilecek.

Festival programı

Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Filibe Devlet Operası Korosu Festivalin açılışı, 11 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Filibe Devlet Operası Korosu'nun performansıyla yapılacak.

Dünya Yıldızları İstanbul’da Festival kapsamında Gautier Capuçon & Alexandre Kantorow ikilisi 12 Haziran Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. Ardından, 13 Haziran Cuma günü, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde "Danstan Tablolar" adlı gösteri saat 20b00’da izleyicilerle buluşacak. Klasik müziğin doğayla buluştuğu Hafta Sonu Klasikleri serisi kapsamında, 14 Haziran Cumartesi günü Yıldız Parkı'nda, 15 Haziran Pazar günü ise Yoğurtçu Parkı'nda saat 17.00’da konserler düzenlenecek. Festivalde Camerata Salzburg & Hélène Grimaud iş birliğiyle gerçekleşecek konser, 14 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’da Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak.

Revolta, Fotoğraf: Yannick Perrin

16 Haziran haftası

16 Haziran’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası saat 20.00’da Valentin Silvestrov’un dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak.

17 Haziran Salı günü saat 21.00’da Fransız Sarayı’nda Duo Salque - Peirani sahne alacak. 18 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’da ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde "Geneva Camerata" Revolta konseri müzikseverleri bekliyor.

NDR Elbphilharmonie Orchester, iki büyük konserle festivalde yer alacak. 19 Haziran Perşembe günü Frank Peter Zimmermann ile, 20 Haziran Cuma günü ise Rafał Blechacz ile Atatürk Kültür Merkezi'nde çalacak. Her iki konser de saat 20.00’da.

Müzikseverlere eğlenceli bir deneyim sunan "Disko Klasik", 20 Haziran Cuma günü saat 20.00’da Salon İKSV'de gerçekleşecek. 21 Haziran Cumartesi günü "Müzik Rotası" 12.00 ve 13.20’de. Büyükdere’de

Yetenekli Kadın Müzisyenler ve Özel Konserler "Yarının Kadın Yıldızları" konseri, 21 Haziran Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda saat 20.00’da gerçekleşecek. Ardından, 22 Haziran Pazar günü, Şişli Habitat Parkı'nda saat 17.00’da "Hafta Sonu Klasikleri - III" ile klasik müzik keyfi devam edecek. Aynı akşam, The Grand Tarabya Panorama Teras'ta Cuarteto Soltango & Leonel Capitano saat 21.00’da sahne alacak.

Caravaggo ve Monteverdi

Son hafta

Festivalin son haftasında, 23 Haziran saat 21.00’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta "Tellerin Aşkı" var. 24 Haziran Salı günü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Caravaggio & Monteverdi" konseri saat 20.00’da gerçekleşecek. 25 Haziran’da, Kınalıada Hristos Rum Ortodoks Manastırı saat 20.30’da "Ada" konserine ev sahipliği yapacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Rossini Gecesi Festival, 26 Haziran Perşembe günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde düzenlenecek "Rossini Gecesi" ile sona erecek.