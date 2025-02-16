Neş’e Erdok’un son dönem eserleri sergilenecek

Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Neş’e Erdok, son iki yılda ürettiği eserlerden oluşan 37. kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de düzenlenecek sergi, 20 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

1963 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan Neş’e Erdok, sanat eğitimine Madrid ve Paris’te devam etti. 1967’de Fransa’ya gönderilerek Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts’da resim çalışmaları yaptı. 1972’de akademiye dönen sanatçı, 1981’de profesör unvanını aldı. 1990-2008 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Eserleri, İstanbul Modern, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Norton Simon Müzesi gibi birçok önemli koleksiyonda yer alıyor.

Papağan Jean Pierre 2023

Zamanın izlerini kaydediyor

Yıllardır sanatsal üretimini aralıksız sürdüren Erdok, eserlerinde zamanın izlerini kaydetmeye devam ediyor. Katıksız gözlem gücüyle figürlerin iç dünyasını biçime taşıyan sanatçı, günlük yaşamdan portreleri ve toplumsal konuları ele aldığı resimleriyle izleyicilere derinlikli bir deneyim yaşatıyor.

Sergi, her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sanatçının en yeni eserlerini görmek isteyenler için bu sergi, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.