Çikolata tutkunları için kaçırılmayacak bir buluşma

Çikolata, pastacılık ve artisan bakery dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Salon du Chocolat, bu yıl ilk kez İstanbul’a konuk oluyor! 22-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak olan etkinlik, Sözen Group’un deneyimiyle Türkiye’ye taşınıyor. Çikolata severler, pastacılık meraklıları ve sektör profesyonelleri için deneyim vadeden fuar, bu yıl “Kreatif Lezzetler” temasıyla gerçekleştirilecek.

Salon du Chocolat İstanbul, klasik bir fuardan çok daha fazlasını sunuyor. Çikolata ustalarının canlı performansları, en yeni pastacılık trendlerinin sergilendiği workshoplar ve tatlarla dolu standlar ile ziyaretçilere görsel ve lezzetsel bir şölen yaşatmak hedefleniyor. Fuarın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan “Çikolata Defilesi”, özel tasarım elbiseleriyle sanatı ve tatlı dünyasını buluşturacak.

Janice Wong

Dünyaca ünlü şefler

Etkinlik, sadece tatlı severleri değil, dünyaca ünlü pastacılık ve çikolata şeflerini de ağırlıyor. Antonio Bachour, Philippe Bernachon, René Frank, Janice Wong, Joanna Artieda, Gianluca Fusto ve Andrea Tortora gibi isimler, Salon du Chocolat İstanbul’da yer alarak ilham veren sunumlar ve atölyeler düzenleyecek. Bunun yanı sıra, kakao üreticileri, pastacılar, şekerleme ve dondurma firmaları, kahve ve içecek markaları ve sektörün önde gelen profesyonelleri de etkinlikte boy gösterecek.

Antonio Bachour

Etkinlikler

Çikolata ve pastacılık tutkunları, bu etkinlikte sadece lezzetleri keşfetmekle kalmayacak; aynı zamanda interaktif workshoplara katılarak işin ustalarından teknikler öğrenecekler. Çikolata heykelleri, yenilikçi tarifler, otel ve üniversitelerin katılacağı yarışmalar ile etkinlik dolu dolu bir program sunulacak.

Daha fazla bilgi almak ve bilet satın almak için Salon du Chocolat İstanbul’un resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.salonduchocolatistanbul.com