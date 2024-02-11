Adana lezzetleriyle keyifli bir mekân

Kebap konusunda damağına güvendiğim bir dostum Adana Keyfi by Asmaaltı’dan söz etti. Sahrayı Cedit İnönü Caddesi üzerinde bir aile işletmesiymiş. İnternette sayfasına baktığımda kendilerini şöyle tanımladıklarını okudum: “Özenle seçilen kuzu etlerimiz ile zırh usulüne uygun hazırladığımız leziz kebaplarımızı sizlere ikram etmek biz işin ustalarının hazzıdır… Sevdalıları bilir ki; kebap keyifle ve muhabbetle yenilir. Misafirlerimize sımsıcak bir ortam ve alternatifsiz samimiyet içeren bir servis sunuyoruz.

Kebaplarımızın yanında taptaze tablacı salatası, sumaklı soğan salata, acı biberli soğan salata, cacık, patlıcan söğürme, bol yeşillik (maydanoz, tere), limon, turp servis ediyoruz. Ara sıcaklar olarak; Adana lahmacun, humus, çöp şiş ve ciğer şiş ile sizlere en iyi damak tadını yaşatmak için varız.”

Sıcak, sempatik bir mekân. İşletmenin sahipleri Piraye ve Turgay Korkmaz konuklarıyla tek tek ilgileniyorlar. İnsan, mahallesindeki bir kebapçıya geldiğini düşünüyor. Zaten konukların bir bölümü de civarda oturan aileler…

Lahmacunu tam Adana usulü hazırlamışlardı. İçli köftenin dışı incecikti. Menüdeki Adana güvecine de ayrı bir başlık açabiliriz. Gerçekten çok lezzetliydi. Adana kebap da İstanbul’da yediğim en iyiler arasındaydı. Mezeler kesinlikle belirli bir seviyenin üzerindeydi. Öğle servisi de olan Adana Keyfi by Asmaaltı lezzetleriyle ismindeki gibi keyifli anlar yaşatan bir mekân…